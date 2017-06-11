سائق يشعل النيران في شقة زميله للانتقام منه بحدائق القبة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أشعل سائق النيران في شقة زميله، بمنطقة حدائق القبة، مساء أمس، انتقامًا منه لاعتقاده أنه وراء سرقة "توك توك" ملكه، ما نتج عنه إصابته بحروق بالوجه والظهر وتفحم باب الشقة وعداد الكهرباء الخاص به.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من "ماجد.م"، 39 سنة، سائق، ضد زميله "مدحت.س"، 39 سنة، سائق، مطلوب للتنفيذ عليه في 4 أحكام بالحبس، بأنه وراء حريق نشب بشقته، نتج عنه تلفيات بالباب وعداد الكهرباء الخاص بالشقة، وإصابته بحروق بسيطة بالوجه والظهر.

وأوضح الشاكي، أنه لولا تدخل الجيران لما تمت السيطرة على الحريق.

أثبتت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة، وأن المذكور وراء ارتكابها بسبب خلافات سابقة بينهما، وأمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة القبض عليه.

أُلقي القبض على المتهم، وأمام رجال الأمن قال إنه ارتكب الواقعة اعتقادًا منه بأن المجني عليه وراء سرقة الـ"توك توك" الخاص به فخطط للانتقام منه، وأعد زجاجة بها سائل بنزين وتوجه لمسكن المجني عليه وقام بسكبها على الباب وأشعل النيران به.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 9118 لسنة 2017م جنح القسم، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة.