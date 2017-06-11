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سائق في بولاق.. تعدى على زوجة شقيقه بـ"سنجة" فهشم شقيقها رأسه

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مصراوي Masrawy

سائق في بولاق.. تعدى على زوجة شقيقه بـ"سنجة" فهشم شقيقها رأسه

12:36 م الأحد 11 يونيو 2017

كتب - محمد شعبان:

توصلت تحريات مباحث الجيزة إلى تفاصيل مقتل سائق بوزارة الصحة على يد شقيق زوجة شقيقه بمنطقة بولاق الدكرور.

وتبين أن مشادة كلامية وقعت بين أحمد سلامة 41 عاما، وزوجته شهيرة 29 عاما، و(طرف ثان) "منى ج."، 25 عاما، زوجة شقيقه، ووالدها وشقيقها؛ بسبب خلاف على شراكة بمكتب رحلات بين الأول والثالثة.

وتطور الأمر إلى مشاجرة، تعدى خلالها السائق على زوجة شقيقه بـ"سنجة" محدثا إصابتها بجرح قطعي باليد، فاستعانت بأسرتها، وتعدى شقيقها على السائق بنفس السلاح بعدما استخلصه منه، محدثا إصابته بكسر في الجمجمة وجروح قطعية بالجسم، سقط على إثرها قتيلا.

وتمكن العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد طارق حمزة، مفتش المباحث، من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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