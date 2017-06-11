سائق في بولاق.. تعدى على زوجة شقيقه بـ"سنجة" فهشم شقيقها رأسه
سائق في بولاق.. تعدى على زوجة شقيقه بـ"سنجة" فهشم شقيقها رأسه
12:36 م الأحد 11 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
توصلت تحريات مباحث الجيزة إلى تفاصيل مقتل سائق بوزارة الصحة على يد شقيق زوجة شقيقه بمنطقة بولاق الدكرور.
وتبين أن مشادة كلامية وقعت بين أحمد سلامة 41 عاما، وزوجته شهيرة 29 عاما، و(طرف ثان) "منى ج."، 25 عاما، زوجة شقيقه، ووالدها وشقيقها؛ بسبب خلاف على شراكة بمكتب رحلات بين الأول والثالثة.
وتطور الأمر إلى مشاجرة، تعدى خلالها السائق على زوجة شقيقه بـ"سنجة" محدثا إصابتها بجرح قطعي باليد، فاستعانت بأسرتها، وتعدى شقيقها على السائق بنفس السلاح بعدما استخلصه منه، محدثا إصابته بكسر في الجمجمة وجروح قطعية بالجسم، سقط على إثرها قتيلا.
وتمكن العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد طارق حمزة، مفتش المباحث، من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية بمليون جنيه بالخليفة المأمون
-
التحقيقات في مقتل سائق بوزارة الصحة: "خلاف على شراكة بمكتب رحلات"
-
تفحم أتوبيس "كُهنة" في كرداسة
-
التحريات تكشف أسباب انتحار طالب ثانوي شنقا في بولاق الدكرور؟
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الكاف يوضح لمصراوي موقفه بعد منع بي ان سبورتس من تغطية تدريبات مصررياضة
-
الجدل يتصاعد قبل 24 ساعة من "معركة تيران وصنافير" (3)أخبار
-
فيديو.. "mbc مصر" ترد على أزمة بنطلون وائل كفوري في "رامز تحت الأرض"فنون
-
على طريقة الأفلام.. فتاة تختفي بعد تلبيتها طلب كوب ماء من عجوز بالقليوبيةأخبار
-
النائب ثروت سويلم يعتذر عن وضع صورته على ملابس إحرام 20 سيدةأخبار
-
ضبط سيدة ونجلتها قتلا ربة منزل لتبولها "لا إراديا" في الساحلأخبار