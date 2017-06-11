التشكيل المتوقع للفراعنة أمام تونس

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يستضيف منتخب تونس نظيره المنتخب الوطني المصري، اليوم الأحد، على الملعب الأوليمبي برادس في إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها الكاميرون.

وسيحاول المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بكامل جهده أن يحقق فوزا هاما اليوم يتصدر به ترتيب مجموعته التي تضم أيضا النيجر وسوازيلاند أصحاب النقطة الوحيدة بعد التعادل السلبي أمس.

وجاء التشكيل المتوقع للفراعنة كالتالي:-

حراسة المرمى: إكرامي.

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الدفاع: فتحي، حجازي، جبر، عبدالشافي.

الوسط: النني، طارق حامد، السعيد.

الهجوم: رمضان، كهربا، صلاح.