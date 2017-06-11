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كتب- محمد رشدي:
وصل رئيس نادي لمقر مجلس الدولة بالدقى، لحضور جلسة الطعن على القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصرى بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك والمقاصة.


كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاءاالإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، أجلت نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى للزمالك، والتى تطالب بوقف القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصرى بالامتناع عن اعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، وإلزامها بتحديد موعد آخر لإعادة المباراة بين الفريقين لجلسة اليوم الأحد،للاطلاع واكتمال الأوراق.

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اختصمت الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ قضائية وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة اتحاد كرة القدم مدير مدرسة الشباب والرياضة .

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