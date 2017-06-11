خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية بمليون جنيه بالخليفة المأمون

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

كشف رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة غموض سرقة مصوغات ذهبية عبارة عن (3 خاتم، وحلق، وسلسلتين) ، وأخري مرصعة بالألماظ ( حلق، ودبله، وبروش، وخاتم) تقدر بنحو مليون جنيه، وجهاز أي باد من داخل شقة ربة منزل بمنطقة الخليفة المأمون مصر الجديدة.

وأكدت تحريات المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة أن مرتكب الواقعة خادمة تعمل لدى المجني عليها تُدعى "هدى.س"، 35 سنة، تم القبض عليها بالتنسيق مع مفتشي الأمن العام أثناء اختبائها بمنزلها ببني سويف، وبحوزتها المشغولات المسروقة.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من نعمات فهمي 74 سنة، ربة منزل ومقيمة الخليفة المأمون، يفيد تعرضها لسرقة مشغولاتها ومصوغاتها الذهبية.

وبمواجهتها أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.