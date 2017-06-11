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بدء اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

بدء اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة "تيران وصنافير"

01:10 م الأحد 11 يونيو 2017

الدكتور علي عبد للعال

كتب- أحمد علي:

بدأت منذ قليل، فعاليات اجتماع لجنة الشؤون التشريعية برئاسة الدكتور علي عبد للعال، رئيس المجلس لنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية، المعروفة إعلامية باسم "تيران وصنافير"، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وقيادات من المجلس العسكري.

ورحب النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة للشؤن الدستورية والتشريعية بكل من وزيري الخارجية، ووزير مجلس النواب، ونخبة من المتخصصين من وزارتي الدفاع والخارجية، مما اشتركوا في أحكام اتفاقية ترسيم الحدود.

وقال أبو شقة، خلال اجتماع الجنة اليوم، إنه سيتم الاستماع إلى الحلول والوصول للمعلومات الحقيقة، ليكون لديهم قناعة لاتخاذ القرار عملًا بأحكام المادة 162 للائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح رئيس اللجنة، أن العميد بحري رئيس شعبة المساحة البحرية سيقوم بعرض تفصيلي للاتفاقية.

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