التحقيقات في مقتل سائق بوزارة الصحة: "خلاف على شراكة بمكتب رحلات"

كتب -صابر المحلاوي:

تباشر نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار عبد الرحمن حسام، رئيس النيابة، التحقيق في واقعة مقتل سائق بوزارة الصحة على يد شقيق زوجة شقيقه بمنطقة بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، والدفن عقب الانتهاء.

كشفت تحقيقات النيابة أن مشادة كلامية نشبت بسبب الخلاف على شراكة في مكتب رحلات بين القتيل وزوجة شقيقه، وأشارت التحقيقات إلى أن تطورت الخلافات إلى مشاجرة، فاستعان كل من الطرفين بأقاربه، وفي أثناء المشاجرة حاول المجني عليه التعدي بالضرب على زوجة شقيقه بسلاح أبيض، لكن تمكن شقيقها من الحصول على السلاح وسدد طعنة نافذة في جسد السائق أسقطته جثة هامدة.

وأوضحت التحقيقات أن وراء الواقعة مني جلال ووالدها وشقيقها محمد، ودلت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، بسبب الخلاف على شراكة فى مكتب رحلات بين القتيل وزوجة شقيقه "الأولي"، واستعان كل من الطرفين بأقاربه.

البداية عندما وقعت مشادة كلامية بين أحمد سلامة 41 عاما، وزوجته شهيرة 29 عاما، و(طرف ثان) "منى. ج"، 25 عاما، زوجة شقيقه، ووالدها وشقيقها؛ بسبب خلاف على شراكة بمكتب رحلات بين الأول والثالثة.

وتطور الأمر إلى مشاجرة، تعدى خلالها السائق على زوجة شقيقه بـ"سنجة" محدثا إصابتها بجرح قطعي باليد، فاستعانت بأسرتها، وتعدى شقيقها على السائق بنفس السلاح بعدما استخلصه منه، محدثا إصابته بكسر في الجمجمة وجروح قطعية بالجسم، سقط على إثرها قتيلا.