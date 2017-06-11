الصحة: إصابة 47 مواطنًا في 3 حوادث سير

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة و السكان صباح اليوم الأحد، عن إصابة 47 شخصًا في 3 حوادث سير بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن الحادث الأول وقع نتيجة انقلاب أتوبيس بطريق السلام- بورسعيد أمام كبرى الشرافية بالمنزلة، محافظة الدقهلية، ما أدى إلى إصابة 22 مواطنًا، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المركزي بمشاركة 15 سيارة إسعاف مجهزة.

وأضاف مجاهد، أن الحادث الثاني بمحافظة الشرقية وقع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص أمام مسجد القائد بمدينة العاشر من رمضان، أدى إلى إصابة 14 شخصًا، لافتًا إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى العاشر من رمضان بمشاركة 8 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار مجاهد، إلى أن الحادث الثالث بالبحر الأحمر وقع نتيجة تصادم سيارتين بطريق الغردقة- السويس قبل الزعفرانة، ونتج عنه إصابة 11 مواطنًا، حيث تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى السويس العام، فيما تم نقل 8 آخرين إلى مستشفى رأس غارب المركزي بمشاركة 7 سيارات إسعاف مجهزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الإصابات في حوادث اليوم، تراوحت بين جروح قطعية وكسور متفرقة في الجسم وأشتباه بنزيف بالمخ و خدوش وسحجات، لافتًا إلى توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.