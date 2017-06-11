الأردن: مقتل 5 أشخاص حاولوا التسلل للمملكة
الأردن: مقتل 5 أشخاص حاولوا التسلل للمملكة
12:53 م الأحد 11 يونيو 2017
مقتل 5 أشخاص حاولوا التسلل للمملكة
عمان - (د ب أ):
أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مقتل خمسة أشخاص حاولوا التسلل للمملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد عن المصدر القول إن "قوات حرس الحدود تعاملت خلال الـ 72 ساعة الماضية مع تسع سيارات حاولت الاقتراب من الحد الأردني عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية".
وأضاف أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك والرماية عليها، حيث تراجعت السيارات باتجاه الأراضي السورية".
وبين المصدر أنه "بعد وقت قليل من الحادثة، عادت إحدى السيارات نوع بك اب ودراجتان باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك"، مضيفاً أنه "نتج عنها قتل خمسة أشخاص وتدمير السيارة والدراجتين وتعطيل سيارة أخرى قدمت لإنقاذ المصابين والقتلى".
كما أحبطت قوات حرس الحدود محاولة شخصين التسلل من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم القبض عليهما وإحالتهما إلى الجهات المعنية.
ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية في ظل التوترات في الجانب الآخر من الحدود.
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