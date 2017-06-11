السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس 4 ساعات يوميا لمدة 100 يوم
السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس 4 ساعات يوميا لمدة 100 يوم
12:48 م الأحد 11 يونيو 2017
وزارة العمل السعودية
القاهرة- (أ ش أ):
تبدأ وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 20 رمضان الجاري، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعه الشمس على جميع المنشآت من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا، على أن ينتهي العمل بهذا القرار بنهاية 24 ذي الحجة عام 1438 أي لمدة 100 يوم تقريبا.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، وأشار المستشار العمالي عثمان رمضان، أن هذا القرار يأتي حرصا من وزارة العمل السعودية على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص مع الالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وأمنة وتجنيبهم ما قد يتسبب في مخاطر صحية لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المعمول بها.
وشددت وزارة العمل السعودية على أصحاب الأعمال ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار التنظيمي للحد من إصابات العمل، مما ينعكس إيجابيا على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
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