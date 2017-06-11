«ستونز» محبط من موسمه الأول مع مانشستر سيتي

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أعرب المدافع الإنجليزي جون ستونز عن إحباطه الكبير من المستوى الذي قدمه في موسمه الأول مع مانشستر سيتي وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وانتقل المدافع الإنجليزي الصيف الماضي من صفوف إيفرتون إلى مانشستر سيتي مقابل 47,5 مليون جنيه إسترليني، ولكنه لم يقدم المستوى المنشود، وتعرض لحملة واسعة من الانتقادات وذلك بعدما أنهى الفريق الموسم تحت قيادة بيب جوارديولا دون التتويج بأي لقب.

وأوضح ستونز أنه محبط للغاية من موسمه الأول مع السيتي خاصة أن الفريق امتلك مجموعة مميزة اللاعبين، وأمن الكل بقدرة مانشستر سيتي على تقديم ما هو أفضل من ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يبالي كثيرًا بالانتقادات حيث يستمع فقط لمدربه ولزملاءه وأسرته.

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وأضاف ستونز أن المبلغ المالي الضخم الذي انتقل به لصفوف السيتي لم يصعب عليه الأمور، مشيرًا إلى تمتعه بالكثير من الحظ للانتقال إلى مانشستر سيتي بكل هذا المبلغ.

والجدير بالذكر أن المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما خاض 41 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.