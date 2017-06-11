«مانشيني» يستقطب مدافع روما

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لفريق زينيت سان بطرسبرج الروسي، قد استهدف الأرجنتيني فيدريكو فازيو مدافع روما الإيطالي، لضمه خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن مانشيني يسعى لبناء فريق قوي في أول موسم له مع زينيت، وسيقوم بعمل صفقات كبيرة لتحسين أداء الفريق، وأن أول أهدافه هو فازيو مدافع روما.

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وأضافت الصحيفة أن زينيت الروسي سيعرض 10 مليون يورو لشراء اللاعب، بعد فشلهم بوقت سابق في ضم زميله في الفريق، كوستاس مانولاس والذي من المحتمل أن يجدد تعاقده مع الذئاب.

فازيو لعب 37 مباراة مع الذئاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وكان أساسيا في 35 منها، واستطاع تسجيل هدفين، وساهم في احتلال الفريق لوصافة الكالتشيو خلف يوفنتوس البطل.