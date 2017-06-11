خليفة «فيديتش».. من هو «لينديلوف» مدافع يونايتد الجديد؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس السبت، عن إتمامه لصفقة المدافع السويدي فيكتور لينديلوف، لاعب بنفيكا البرتغالي، ليكون بذلك أول لاعب ينضم لكتيبة جوزيه مورينيو هذا الصيف.

ويقول يونايتد إن الصفقة قد تمت وأن الأمر بات متوقفا على الحصول على بطاقة اللعب الدولية والاتفاق على البنود الشخصية واجتياز الفحص الطبي، الذي سيُجرى الأسبوع المقبل بعد فترة التوقف الدولي.

من هو؟

‏السويدي فيكتور يورجن نيلسون لينديلوف، يلعب في مركز قلب دفاع، وظهير أيسر، يبلغ من العمر 22 عامًا وهو من مواليد 7 يوليو 1994، يبلغ طوله 187 سم، ووزنه 80 كجم.

مسيرته الإحترافية

بدأ مسيرته الإحترافية في سبتمبر 2010 مع نادي فيستروس السويدي، قبل أن ينتقل في ديسمبر 2011 إلى بنفيكا البرتغالي، ويشارك مع فريق الرديف في 94 مباراة سجل بهم 4 أهداف، ثم صعد للفريق الأول في سبتمبر 2013.

وظهر لينديلوف في 47 مباراة مع النادي البرتغالي الموسم الماضي فقط في جميع المسابقات، وساعد الفريق في الفوز بالدوري المحلي والكأس مرتين.

‏كان فيكتور ليندلوف في تشكيلة منتخب السويد الأولمبي (دون 21 سنة) والذي فاز ببطولة الأمم الأوروبية عام 2015.

وسجل ظهوره الدولي الأول مع المنتخب الأول في مارس من عام 2016، قبل أن يمثل منتخب بلاده في مسابقة كأس الأمم الأوروبية الصيف الماضي.

إحصائياته

- لعب المدافع السويدي الشاب الموسم الماضي 32 مباراة مع بنفيكا في الدوري البرتغالي، ولعب 8 مباريات معهم في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يودع الفريق المسابقة من دور الـ16 على يد بوروسيا دورتموند الألماني.

- ‏لينديلوف أكمل هذا الموسم 1744 تمريرة بالدوري المحلي، أكثر بـ 402 تمريرة عن من أقرب المدافعين له.

- ربح 17 "تاكل" الموسم المنصرم بنسبة نجاح 47%.

شاهد أيضا

- قام بـ52 تدخل، و119 تشتيت، و7 إعتراضات ناجحة.

- سجل هدفا واحدا، وصنع 5 فرص لفريقه.

- نسبة الفوز بالالتحامات المباشرة 52%.

- دقة تمريره بلغت 90%، بمعدل طول 19 متر.

- حصل على بطاقة صفراء وحيدة ولم يحصل على أي بطاقات حمراء.

حديث الصحافة العالمية

تحدثت بعض الصحف والإعلاميين الرياضيين العالميين عن اللاعب، حيث قال الإعلامي السويدي ‏باتريك بينينج أنه يتمتع بصفات كثيرة تساعده لأن يكون خير خليفة لصخرة دفاع مانشستر يونايتد السابق نيمانيا فيديتش.

حيث قال: "لينديلوف لاعب محبوب في السويد إذ تقدّر الجماهير السويدية اللاعب الجيد وتمنت بروز مدافع مميز مجددا بعد إعتزال الأسطورة السويدية ميلبيرج".

وأضاف: "هو لاعب كرة قدم عصري، يمتاز باللعب بقدميه، ويجيد الكرات الرأسية، كما أنه لاعب ذكي. كما بالإمكان استخدامه كسلاح هجومي، إذ يمتاز بحسن التمرير والذكاء والخروج بالكرة للأمام أيضًا".

وتابع: "قد تكون نقطة الضعف الوحيدة هي أنه كان قبل عام فقط يلعب لفئة الشباب، وبالتالي قد يكون عرضة لارتكاب أخطاء بدائية".

وأشار: "أعتقد أنه جاهز لهذه الخطوة، وأتمنى أن تكون جماهير يونايتد صبورة عليه حتى يتكيّف مع فريقه الجديد ومع سرعة وقوة البريميرليج‏، ويجب أن لا ننسى بأنه مازال لاعبًا شابًا يفتقد للخبرة".

وقال عن أفضل مركز للاعب: "شارك ‫لينديلوف‬ كظهير أيمن مع منتخب السويد الأولمبي الذي فاز بـ يورو 2015 ولكن أفضل مركز له هو قلب الدفاع".

وعن تشبيهه باللاعبين المعاصرين قال: "من الصعب تشبيه فيكتور بمدافعين معروفين لكنه قد يكون أقرب لـ بيكيه أو ديفيد لويز ولكن بدون كل تلك الدراما".

وعن تشبيهه بـ فيديتش: "لا أعتقد أن فيكتور يتسم بنفس الخصائص البدنية التي كانت تميّز فيديتش، وبالتالي فهو لاعب مختلف قليلًا عن نيمانيا، ولكنه قد يكون خليفته مع يونايتد. وبالتالي أعتقد أنني قد أصف فيكتور لينديلوف بـ قلب دفاع عصرّي أكثر مقارنة بـ فيديتش".