نادال يصطدم بفافرينكا بحثًا عن اللقب العاشر في «رولان جاروس»

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يصطدم المصنف الثالث عالميًا ستانيسلاس فافرينكا بنظيره الرابع عالميًا رافائيل نادال اليوم في نهائي رولان جاروس ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

ويبحث نادال عن مواصلة كتابة التاريخ على الملاعب الترابية والظفر باللقب العاشر له في رولان جاروس كرقم قياسي لم يسبق لأي لاعب أن حققه في أي بطولة من البطولات الأربع الكبرى من قبل.

ويصل اللاعب الإسباني للمباراة النهائية في حالة فنية عالية حيث لم يخسر أي مجموعة طوال البطولة كما قدم مستويات لافتة للنظر هذا الموسم على الملاعب الترابية من خلال الفوز ببطولتي مونتي كارلو ومدريد للأساتذة إلى جانب بطولة برشلونة.

كما لم يخسر نادال طوال مشواره في نسخة هذا العام سوى 29 شوطًا فقط وهو ثاني أقل عدد من الأشواط يخسره لاعب في طريقه للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة في الجراند سلام في العصر الحديث خلف بيورن بروج في رولان جاروس أيضًا عام 1978 الذي خسر طوال البطولة 32 شوطًا فقط.

ونجح اللاعب الإسباني في الوصول إلى النهائي رقم 22 له في البطولات الكبرى بعد فوزه المقنع على اللاعب النمساوي دومينيك تيم في نصف النهائي 6-3 6-4 6-0، ويأمل نادال في أن يتوج باللقب وينفرد بالمركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات الكبرى بـ15 بطولة حيث يتساوى حاليًا في المركز الثاني مع بيت سامبراس.

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وسيواجه نادال في المباراة النهائية خصمه السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي سبق له وأن فاز باللقب في عام 2015، وسيصعد الفاز بمباراة اليوم إلى التصنيف الثاني عالميًا على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش وذلك بعد توديع حامل اللقب البطولة من ربع النهائي على يد تيم.

وعن مواجهة اليوم قال نادال "بالنسبة لي، الوصول إلى المباراة النهائية يعد نتيجة إيجابية، ويبتقى أمامي مباراة واحدة أمام خصم صعب للغاية، فهو لاعب يمتلك ثقة كبيرة في النفس، كما يعد لاعبًا خطيرًا للغاية نظرًا لقدرته على تسديد الكرات بقوة كبيرة، وأحتاج أن ألعب بأسلوب هجومي وضرب الكرات بعمق كبير وعدم منحه الفرصة لتسديد الكرات من وضعيات مريحة له وإلا سأواجه صعوبات عديدة".

وأضاف نادال "صحيح يسدد فافرينكا الكرات بقوة كبيرة ومن الصعب للغاية إيقافه، ولكني سأفعل كل شيء لمنعه من اللعب بطريقة هجومية وذلك من خلال تسديد الكرات العميقة وتسديد الكرات القوية، وإذا فعلت ذلك، سأتمكن من السيطرة عليه، لأني أعلم جيدًا أنه لاعب خطير للغاية عندما يلعب بطريقته الهجومية".

ويتفوق نادال على فافرينكا في المواجهات المباشرة 15-3، إلا أن فافرينكا يملك رقمًا مميزًا وهو عدم خسارة أي نهائي في الجراند سلام من قبل وذلك بفوزه بثلاث نهائيات في أستراليا المفتوحة عام 2014 على حساب نادال ورولان جاروس 2015 وأمريكا المفتوحة 2016 على حساب دجوكوفيتش.

وبدوره قال فافرينكا عن مباراة اليوم "اللعب أمام رافا في نهائي رولان جاروس هو التحدي الأكبر لي في مسيرتي، فهو اللاعب الأفضل على الإطلاق على الملاعب الترابية وسيدخل المباراة من أجل الفوز باللقب العاشر في مسيرته، لذا ستكون المباراة صعبة للغاية ومثيرة أيضًا".