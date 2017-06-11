«إبراهيموفيتش وتيري ونافاس».. 10 «لاعبين مجانًا» في «البريمير ليج»

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بدأت المنافسة تشتعل بين أندية أوروبا مع فتح سوق الانتقالات الصيفية، من أجل إبرام تعاقدات قوية لدعم صفوفها في الموسم الجديد (2017-2018)، إلا أن التعاقد مع لاعبين جدد يفرض على بعض الأندية التخلي عن لاعبين موجودين ضمن القائمة القديمة للنادي.

وهناك لاعبون في الدوري الإنجليزي، سيصلون مع نهاية الموسم الحالي إلى نهاية عقودهم ولم يجددوا حتى الآن مما سيجعلهم في انتقال حر إلى أي نادٍ يختارون.

«التحرير» يكشف قائمة أبرز اللاعبين دون عقود في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- إبراهيموفيتش

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عدم تجديد عقد مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والاستغناء عنه.

وكان إبراهيموفيتش (35 عامًا) قد انضم إلى «الشياطين الحمر» الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، ليشارك إبرا في 46 مباراة خلال جميع المنافسات قبل إصابته هذا الموسم، وسجل 28 هدفًا.

وساعد اللاعب -الذي لم يتخذ قراره النهائي حول وجهته المقبلة بعد نهاية عقده حتى الآن- مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، في انتزاع بطولات درع الاتحاد وكأس رابطة المحترفين الإنجليزيين والدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

- جون تيري

رحل الإنجليزي جون تيري، عن تشيلسي في نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات مع أسود لندن اختتمها بتتويج فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي، للمرة السادسة في تاريخه والخامسة على المستوى الفردي للاعب.

وكان جون تيري صاحب الـ(35 عامًا) انضم إلى تشيلسي وهو في عمر الـ14، واستمر لمدة 17 عامًا منذ عام 1998 خاض خلالها 580 مباراة، ونجح في إحراز 66 هدفًا في مختلف البطولات.

لم يحدد الأسطورة الإنجليزية قراره حول وجهته المقبلة بعد نهاية عقده حتى الآن.

- يايا سانوجو

رحل الفرنسي يايا سانوجو، لاعب آرسنال الإنجليزي، رسميًا عن صفوف الجانرز، بنهاية الموسم المنقضي، ولم يحدد وجهته المقبلة للعب حتى الآن.

خاض سانوجو، 20 مباراة مع صفوف آرسنال، وحصل على لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2013-2014، وكأس الدرع الخيرية 2014.

- كاباييرو

أعلن نادي مانشستر سيتي، عن رحيل، الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو، عن النادي بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده.

الحارس الأرجنتيني ذو الـ35 عامًا، انضم للفريق منذ عام 2014، وشارك هذا الموسم في 17 مباراة بالدوري، 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق كاباييرو مع مانشستر سيتي كأس رابطة المحترفين، في موسم 2015 -2016.

ويستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع الأرجنتيني وييلي كاباييرو، حارس مرمى مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع كابايير، ولكن الأخير لم يحسم وجهته حتى الآن.

- كليشي

رحل الفرنسي جايل كليشي، عن صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، أي مع نهاية عقده.

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وانضم كليشي لصفوف السيتيسنز في عام 2011 قادمًا من آرسنال، وحقق خلال تلك الفترة لقبي دوري إنجليزي وكأسي الدوري.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كليشي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن اللاعب لم يتخذ أي قرار رسمي بشأنه انتقاله حتى الآن.

- بكاري سانيا

أصبح الفرنسي بكاري سانيا، من الراحلين عن فريق المدرب بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، بعدما شارك في 86 مباراة، وحقق لقب كأس رابطة المحترفين موسم 2015-2016.

وانضم سانيا لصفوف السيتيسنز في عام 2014 قادما من آرسنال، ولم يتخذ قراره حول وجهته المقبلة بعد نهاية عقده حتى الآن.

- نافاس

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أكد أن لاعبه الإسباني خيسوس نافاس، رحل عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده، ولم يحدد اللاعب وجهته المقبلة حتى الآن.

وكان نافاس قد انضم في صيف عام 2013 من إشبيلية، إلى مانشستر سيتي، لينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، بعد مشاركته في 77 مباراة بالبريمرليج، وتواجده على مقاعد البدلاء في 44 مباراة، وسجل أربعة أهداف.

إضافة إلى ذلك شارك اللاعب البالغ 31 عامًا، في أكثر من 50 مباراة بجميع المسابقات الأخرى.

- ألفارو أربيلوا

قرر نادي وست هام، عدم تجديد عقد ألفارو أربيلوا، الذي انتهى مع نهاية الموسم الجاري، وبذلك سيعود المدافع الإسباني ليكون حرًا خلال الميركاتو الصيفي، للانتقال إلى أي نادٍ يتوصل معه إلى اتفاق شخصي.

ولم يحدد الدولي الإسباني وجهته الجديدة حتى الآن والبحث عن نادٍ جديد.

وشارك ألفارو أربيلوا، صاحب الـ (34 عامًا) مع وست هام في 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري، هو الذي انتقل إلى النادي اللندني قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده خلال صيف 2016.

- لوكاس ليفا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن الاستغناء عن لاعب وسط الفريق الدولي البرازيلي لوكاس ليفا، بعد 10 مواسم ناجحة قضاها مع الفريق.

وكان ليفا قد انضم إلى ليفربول في العام 2007 قادمًا من نادي جريميو البرازيلي مقابل 5 ملايين جنيه استرليني، وتمكن من اللعب 345 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات منذ ذلك الحين.

وتمكن لوكاس من الفوز بلقب كأس الدوري الإنجليزي، في العام 2012 مع ليفربول، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق أيضًا.

ولم يحدد صاحب الـ(30 عامًا) وجهته المقبلة حتى الآن.

- أرونا كونيه

أعلن نادي إيفرتون، أن كل من أرونا كونيه، سيغادر الفريق نهاية هذا الشهر، بعد انتهاء عقده.

ولعب كونيه مع الفريق 62 مباراة سجل من خلالها 10 أهداف خلال 4 سنوات قضاها بقميص إيفرتون، ولم يحدد اللاعب وجهته المقبلة حتى الآن.