بسبب العلاوة.. إضراب عمال الأمن والنظافة بـ«سكة حديد الإسكندرية»

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دخل عدد من عمال شركة الأمن والنظافة، التابعة لهيئة السكة الحديد بالإسكندرية، اليوم الأحد، في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بصرف علاوة الـ10%، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة شهر رمضان.

وتجمع المشاركون في الإضراب منذ صباح اليوم، أمام مقر شركة الأمن والنظافة التابعة للهيئة، بمحطة الإسكندرية (محطة مصر)، مطالبين بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة لرفضه صرف العلاوة لهم.

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محمد سعد، أحد العمال، يقول إنهم رفضوا اليوم الانتظام في العمل والصعود على متن القطارات أو المحطات بسبب تعنت إدارة الشركة في صرف العلاوة لهم بدون سبب، مؤكدًا على أنهم مستمرون في إضرابهم إلى حين الاستجابة لهم وتنفيذ مطالبهم.

ويضيف ماهر عبد الله، أحد العمال، أن علاوة الـ10% هي حق لهم خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقرها قبل شهر رمضان، إلا أن إدارة الشركة تتعنت معهم وترفض صرفها لهم.