النائبة نادية هنري ترتدي وشاح «تيران وصنافير مصرية»

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في تصعيد جديد لنواب البرلمان الرافضين لاتفاقية تيران وصنافير بين مصر والمملكة العربية السعودية، نشرت النائبة نادية هنري، عضو تكتل 25-30، صورة له علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، مرتديه وشاحاً مدون عليه عبارة «تيران وصنافير مصرية»، وذلك تزامناً مع انعقاد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة الاتفاقية.

وقالت النائبة في تدوينه لها بموقع التواصل الإجتماعي ، « أرفض التصادم مع السلطة القضائية، علينا احترام الحكم القضائي الصادر من أعلي محكمة بمجلس الدولة، لن اشترك في التجاوزات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها الحكومة».

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وتابعت: «التمسك بمصرية الجزيرتين هو دفاع عن شرف وتاريخ العسكرية المصرية أغلي ما نملك وعن كبريائنا الوطني وعن كل جندي مقاتل دافع عن اراضينا واستقلال اراضينا».