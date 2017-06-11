إغماءات بين طلاب الثانوية العامة في الشرقية بسبب امتحان الفيزياء

التحرير

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كتب- إسلام عبد الخالق

رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، وجود 7 حالات إغماء بين الطلاب، في عدة مدارس مختلفة بالمحافظة، خلال امتحان مادة الفيزياء.

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من جانبه أكد الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية، في تصريح لـ"التحرير"، أنه تم نقل حالتين للمستشفى للتعامل معهم، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع 5 حالات في أماكنهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، قد أعلنت عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألفا و917 طالبا وطالبة؛ منهم 15 ألفا و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألفا و823 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.