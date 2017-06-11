أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
8 الصبح - فضل "ليلة القدر" وكيف نتحرى ليلة القدر ودلائل أكيدة على إنها ليلة 27 من الشيخ أحمد صبري -
ميانمار تنتشل جثث نصف الضحايا من حطام طائرة النقل العسكرية -
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إغماءات بين طلاب الثانوية العامة في الشرقية بسبب امتحان الفيزياء

Google+ Print
إغماءات بين طلاب الثانوية العامة في الشرقية بسبب امتحان الفيزياء إغماءات بين طلاب الثانوية العامة في الشرقية بسبب امتحان الفيزياء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- إسلام عبد الخالق

رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، وجود 7 حالات إغماء بين الطلاب، في عدة مدارس مختلفة بالمحافظة، خلال امتحان مادة الفيزياء.

شاهد أيضا

من جانبه أكد الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية، في تصريح لـ"التحرير"، أنه تم نقل حالتين للمستشفى للتعامل معهم، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع 5 حالات في أماكنهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، قد أعلنت عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألفا و917 طالبا وطالبة؛ منهم 15 ألفا و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألفا و823 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستوديو إفريقيا - لقطات من وصول خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مقر بعثة المنتخب اليوم

ستوديو إفريقيا - لقطات من وصول خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مقر بعثة المنتخب اليوم

وزير الرياضة يهنئ أبو القاسم على ذهبية الشيش في البطولة الإفريقية

وزير الرياضة يهنئ أبو القاسم على ذهبية الشيش في البطولة الإفريقية

عبد العزيز يصل تونس ويلتقي وزيرة الرياضة

عبد العزيز يصل تونس ويلتقي وزيرة الرياضة

فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة

فيديو| مجدي عبد الغني: هذا أول قرار عندما أصبح وزيرًا للرياضة