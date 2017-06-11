عضو بـ«التشريعية»: لا توجد فترة محددة لمناقشة اتفاقية الجزر

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قال النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن اللجنة ستبدأ اليوم الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء في الاستماع لكل الأطروحات ووجهات النظر من قبل المختصين المتعلقة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأعضاء طالبوا بضرورة إذاعة الاجتماعات ومناقشات اللجنة حول الاتفاقية.

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وأشار إلى أن اللجنة ستناقش كل الوثائق التاريخية والخرائط، سواء المقدمة من الحكومة أو من غيرها، ويمكن أن تستعين اللجنة بالعديد من الخبراء بشأن الاتفاقية، لافتاً إلي عدم وجود فترة محددة للانتهاء من مناقشة الاتفاقية.