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السعودية تبدأ تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس لمدة 100 يوم

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السعودية تبدأ تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس لمدة 100 يوم السعودية تبدأ تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس لمدة 100 يوم

التحرير

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تبدأ وزارة العمل بالمملكة العربية اعتبارا من 20 رمضان الجاري، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعه الشمس علي جميع المنشآت من الساعة 12ظهرا حتي الساعة 3 عصرا، علي أن ينتهي العمل بهذا القرار بنهاية 24 ذي الحجه عام 1438.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، وأشار المستشار العمالي عثمان رمضان، أن هذا القرار يأتي حرصًا من وزارة العمل السعودية  علي سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص مع الإلتزام بتوفير بيئة عمل صحية وأمنة وتجنيبهم ما قد يتسبب في مخاطر صحية لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهم به.

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وأكدت وزارة العمل علي أصحاب الأعمال ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار التنظيمي للحد من إصابات العمل، مما ينعكس إيجابيا علي تحسين وزيادة مستوي الإنتاج.

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التحرير

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