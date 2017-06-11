أثار الجدل بـ«ارسم قلب» وأبهر الجميع بـ«لما القلب يدق»| 10 معلومات عن هشام جمال

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أثار حالة من الجدل في العام الماضي بمجرد ظهوره في إعلان مستشفى مجدي يعقوب، واختلفت التعقيبات المتنوعة عن صوته وزيه وغيرها من الانتقادات التي دارت حول شخصية هشام جمال، وفريقه (بوي باند)، وللعام الثاني على التوالي، يثير "هشام الجدل" بإخراجه إعلان جديد لمستشفى "مجدي يعقوب" لعلاج القلب، حيث قام ببطولة الإعلان الفنان أحمد حلمي ودنيا سمير غانم، وحقق الإعلان منذ طرحه قبل يوم واحد نسب مشاهدات عالية.

ونستعرض فيما يلي مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون من مخرج الإعلام "هشام جمال"..

1- ولد في 1 يونيو عام 1992.

2- صاحب شركة التوزيع والإنتاج "Roznama"، والتي افتتحها في سن 16 عامًا ليكون بذلك من أصغر المنتجين في العالم.

3- صاحب فكرة ومؤلف وملحن مسلسل "لهفة"، الذي عرض في عام 2015، وظهر بالحلقة الـ19 هو وفريقه.

4- لحّن العديد من الأغاني لكبار الفنانيين العرب، من بينهم أنغام، أغنية "أجمل مكان روحته في حياتي"، ولحّن أغنية "أجيال بتسلم بعض" للفنان محمد حماقي، وألبوم كامل للفنانة "دنيا سمير غانم" بعنوان "واحدة تانية خالص"، ولحّن أغنية للفنان هشام عباس بفيلم "حلم عزيز".

5- منتج أغنية "فيسبوكي" للفنان "أحمد مكي"، بالإضافة لعدد آخر من الأغاني المختلفة التي كان المحرك الرئيسي وراءها سواء بالتلحين أو التأليف أو الأخراج والإنتاج.

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6- تعتبر شركته من أوائل الشركات المتعاقدة مع موقع "يوتيوب" بشكل مباشر لعرض أغانيها، بشكل خاص فريقه "بوي باند".

7- دخل هشام الفرقة بالصدفة، بعد أن تم تنفيذ تجارب أداء لأكثر من 3000 شاب، تم اختيار عضوين فقط للفرقة وبقى البحث صعب عن مغنِ ثالث، ليتم الاقتراح على هشام جمال من العاملين معه وشركة "يوتيوب" أن يكون هو الشخص الثالث لتمتعه بالمواصفات المطلوبة.



8- نجح الفريق الموسيقي في تكوين قاعدة جماهيرية بين الشباب والمراهقين، حتى وصل متابعيهم لأكثر من 17 مليون مشاهدة على قناتهم الرسمية على "يوتيوب"، بالإضافة لمتابعيهم عبر "تويتر" و"فيسبوك" وإنستجرام" وغيره.

9- يواصل هشام تعليمه ودراسته لريادة الأعمال في إحدى جامعات إسبانيا بجانب عمله كمؤسس وصاحب شركة إنتاج.

10- أنتجت شركته في العام الماضي مسلسل "نيللي وشيريهان"، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقها إيمي.



