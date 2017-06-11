«بكاؤه» وسخريته من وزن «ويزو».. 5 مشاهد من حلقة «الميرغني» مع «رامز جلال»

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"حمدي الميرغني"، نجم مسرح مصر، واحد من النجوم الشباب الذين استطاعوا في فترة قصيرة اقتحام المجال الفني وقلوب الجماهير بالأدوار الكوميدية، حتى أن البعض اعتبره خليفة الفنان الكوميدي الراحل "الضيف أحمد".

وحلّ الفنان "حمدي الميرغني"، أمس السبت، ضيفًا ببرنامج المقالب الشهير "رامز تحت الأرض"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، فحازت الحلقة بانتشار واسع عبر مواقع السوشيال ميديا، ونرصد فيما يلي أبرز المشاهد بالحلقة..

1- الإنجليزي

رغم أنه حاصل على ليسانس الحقوق؛ فإن الميرغني أثار سخرية الكثيرين مع "رامز جلال"، بعدما ظهر ضعفه الواضح في اللغة الإنجليزية، وهو ما دفع "رامز" لانتقاده، وكذلك نال قدرًا كبيرًا من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحد رواد "تويتر": "كان بياخد انجليزي عند ميس انشراح".

2- البكاء

فور وقوع "الميرغني" في المقلب انهار على الفور وأخذ يبكي، وهو ما أثار استعطاف كثير من المشاهدين، وبعد اكتشافه حقيقة المقلب، سخر "الميرغني" من بكاؤه قائلًا: "وأنا اللي رايح الإمارات أجيب هدايا وأجي.. أروح راجل أجي معيط".

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3- "التيت"

أثار انتباه المشاهدين في حلقة الميرغني خلوها من صافرة "التيت"، التي توضع على كلام الضيف بعد نطقه بألفاظ خارجة، ولكن "الميرغني"، على عكس الكثير من ضيوف البرنامج، لم يتحدث بألفاظ خارجة، وهو ما لقى إعجاب الكثيرين، وهو نفس ما حدث أيضًا في حلقة سابقة كان ضيفها الفنان "مصطفى خاطر"، وعلّق أحد النشطاء عبر "تويتر": "حمدي الميرغني ومصطفى خاطر.. مشوفتش في احترامكوا أقسم بالله".

4- رد الفعل

فاجىء "الميرغني" الجمهور برد فعله بعد اكتشاف المقلب، والذي جاء كوميديًا وغير متوقع، حيث قال: "أبو شكلك يا رامز.. أنا عريس جديد وعايز أخلف"، وهو ما أغرق الكثيرين في موجة من الضحك لإطلاق "الميرغني" إيفيهات كوميدية حتى في المواقف الصعبة.



5- ويزو

وجّه "رامز" سؤالًا للميرغني، قائلًا: "لو ويزو مكانك النهاردة في المقلب كان هيكون تصرفها إيه؟"، فردّ "الميرغني" بطريقة كوميدية ساخرة: "لو ويزو في الموقف ده هتنزل في الرمل والعربية هي اللي هتطلع"، في إشارة منه إلى وزنها الثقيل.