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الأهلي يؤجل موعد سفره للمغرب

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الأهلي يؤجل موعد سفره للمغرب الأهلي يؤجل موعد سفره للمغرب

التحرير

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قرر النادي الأهلي السفر إلى المغرب يوم 17 من الشهر الجاري لمواجهة الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تم تقديم موعد المباراة 24 ساعة.

واضطر الجهاز الفني لإجراء تعديل علي موعد السفر للحفاظ علي البرنامج المحدد مسبقا، حيث أن الأمن المغربي أعلن عن صعوبة تأمين المباراة يوم 24 لتزامنها مع ليلة القدر وانشغاله بتأمين المساجد.

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ويخوض فريق الأهلي مباراة أمام سموحة بالدوري الممتاز يوم 16 من الشهر الجاري باللاعبين الذين لم يشاركوا في مباريات الدوري وإفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي خلفه زاناكو الزامبي برصيد 7 نقاط أيضا وبفارق الأهداف، ثم الوداد ثالثا برصيد 3 نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الأخير بدون نقاط.

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التحرير

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