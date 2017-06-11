بالفيديو- طفلة يتغير جلدها يوميًا.. والسبب



أصيبت طفلة صغيرة بمرض وراثي نادر جعل جلدها يتساقط ويتجدد بشكل يومي.

ولدت الطفلة الأمريكية هانا باروت وهي مصابة بمرض وراثي نادر، يجعلها تبدل جلدها بشكل يومي، وذلك لأن الجلد ينمو بشكل أسرع بكثير من المعتاد، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وشخّص الأطباء إصابة "بارت" التي تبلغ من العمر 6 سنوات، بمرض "السمك الرقائقي"، وهو اضطراب جيني، يجعل خلايا الجلد تنمو بسرعة كبيرة.

وتخضع "هانا" إلى جلستين يوميًا لترطيب الجلد، لمنعه من الجفاف والتشقق والنزيف، بالإضافة إلى احتمال الإصابة بالعدوى القاتلة.

ويقوم والدا الطفلة ميجان وتايسون بمراقبتها على مدار الساعة، وذلك خوفًا من ارتفاع حرارتها، لأن ذلك قد يؤدي إلى وفاتها، حيث أنها تعاني في الحرارة العالية، لأنها غير قادرة على التعرق".

وقال والدة هانا "، عندما وُلدت الطفلة كانت مكتسبة طبقة سميكة من الجلد تسمى "غشاء الكولوديون"، ويتوجب علينا ترطيب بشرتها مرتين في اليوم، بالإضافة إلى القيام بعملية التقشير، لأن خلايا الجلد الميتة، تتساقط من جميع أنحاء جسمها.

وفي حال لم يتم تطبيق مرطب على الجلد، فإنه سوف يجف ويتشقق وينزف، وهذه المناطق يمكن أن تتعرض للعدوى أيضًا".

يذكر أن يعاني من هذا المرض أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.