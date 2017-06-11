أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
8 الصبح - فضل "ليلة القدر" وكيف نتحرى ليلة القدر ودلائل أكيدة على إنها ليلة 27 من الشيخ أحمد صبري -
ميانمار تنتشل جثث نصف الضحايا من حطام طائرة النقل العسكرية -
مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- طفلة يتغير جلدها يوميًا.. والسبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- طفلة يتغير جلدها يوميًا.. والسبب

12:35 م الأحد 11 يونيو 2017

بالفيديو- طفلة يتغير جلدها يوميًا.. والسبب

طفلة يتغير جلدها يوميًا


أصيبت طفلة صغيرة بمرض وراثي نادر جعل جلدها يتساقط ويتجدد بشكل يومي.

ولدت الطفلة الأمريكية هانا باروت وهي مصابة بمرض وراثي نادر، يجعلها تبدل جلدها بشكل يومي، وذلك لأن الجلد ينمو بشكل أسرع بكثير من المعتاد، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وشخّص الأطباء إصابة "بارت" التي تبلغ من العمر 6 سنوات، بمرض "السمك الرقائقي"، وهو اضطراب جيني، يجعل خلايا الجلد تنمو بسرعة كبيرة.

وتخضع "هانا" إلى جلستين يوميًا لترطيب الجلد، لمنعه من الجفاف والتشقق والنزيف، بالإضافة إلى احتمال الإصابة بالعدوى القاتلة.

ويقوم والدا الطفلة ميجان وتايسون بمراقبتها على مدار الساعة، وذلك خوفًا من ارتفاع حرارتها، لأن ذلك قد يؤدي إلى وفاتها، حيث أنها تعاني في الحرارة العالية، لأنها غير قادرة على التعرق".

وقال والدة هانا "، عندما وُلدت الطفلة كانت مكتسبة طبقة سميكة من الجلد تسمى "غشاء الكولوديون"، ويتوجب علينا ترطيب بشرتها مرتين في اليوم، بالإضافة إلى القيام بعملية التقشير، لأن خلايا الجلد الميتة، تتساقط من جميع أنحاء جسمها.

وفي حال لم يتم تطبيق مرطب على الجلد، فإنه سوف يجف ويتشقق وينزف، وهذه المناطق يمكن أن تتعرض للعدوى أيضًا".

يذكر أن يعاني من هذا المرض أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

إعلان

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • على طريقة الأفلام.. فتاة تختفي بعد تلبيتها طلب كوب ماء من عجوز بالقليوبية

    على طريقة الأفلام.. فتاة تختفي بعد تلبيتها طلب كوب ماء من عجوز بالقليوبيةأخبار

  • خاص | ننشر أقوال القاضي المتهم بقتل مجند مدينة نصر:

    خاص | ننشر أقوال القاضي المتهم بقتل مجند مدينة نصر: "مش فاكر.. ممكن..أخبار

  • جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل

    جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل"طفل أكتوبر"أخبار

  • وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

    وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطرأخبار

  • أزمة العقار المائل تدخل أصعب مراحلها.. والحي: نحتاج 10 أيام أخرى -(صور)

    أزمة العقار المائل تدخل أصعب مراحلها.. والحي: نحتاج 10 أيام أخرى -(صور)أخبار

  • CBC تحذف مشهد يثير جدلا على مواقع التواصل في

    CBC تحذف مشهد يثير جدلا على مواقع التواصل في "لا تُطفئ الشمس"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أوغندا تخطف فوزا قاتلًا أمام الرأس الأخضر

بالفيديو.. أوغندا تخطف فوزا قاتلًا أمام الرأس الأخضر

بالفيديو- طفلة يتغير جلدها يوميًا.. والسبب

بالفيديو- طفلة يتغير جلدها يوميًا.. والسبب

بالفيديو.. أشيمبونج: وعدت مرتضى منصور بتحقيق الانتصارات

بالفيديو.. أشيمبونج: وعدت مرتضى منصور بتحقيق الانتصارات

بالفيديو.. علي معلول: نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر

بالفيديو.. علي معلول: نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر