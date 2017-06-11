التحريات تكشف أسباب انتحار طالب ثانوي شنقا في بولاق الدكرور؟

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات انتحار طالب بالصف الثالث الثانوي شنقا داخل منزله بمنطقة بولاق الدكرور.

وتوصلت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الطالب "محمود عارف، عاما، راسب في الثانوية العامة منذ العام الماضي، وكان يعاني أزمة نفسية عقب أداء امتحان اللغة الإنجليزية أول أمس.

وأشارت التحريات إلى أن الطالب قرر الانتحار عن طريق لف ستارة داخل دورة مياه المنزل حول رقبته، مما أدى إلى وفاته.

وقال والدا الطالب، إنهما عثرا على خطاب محرر بخط يده موجه لوالدته مفاده أنه أقدم على الانتحار لأنه يعلم أن والده لا يحبه، ويفضل أشقائه عليه، وعثر على نفس محتوى الخطاب مدون على هاتفه المحمول، مطالبا والدته الدعاء له، وعدم الحزن عليه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.