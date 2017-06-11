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وزير الخارجية البريطاني ينفى ما تردد عن سعيه لتولي منصب رئيس الوزراء

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية البريطاني ينفى ما تردد عن سعيه لتولي منصب رئيس الوزراء

12:02 م الأحد 11 يونيو 2017

وزير الخارجية البريطاني ينفى ما تردد عن سعيه لتولي منصب رئيس الوزراء

 

لندن - (د ب أ):

 

 

نفى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الأحد، تقريرا إعلاميا يفيد بأن أنصاره داخل الحزب المحافظ يعملون على الدفع به للإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي عقب هزيمة الحزب في الانتخابات.

وكانت ماي قد دعت لإجراء انتخابات مبكرة في أبريل الماضي، حيث كانت تتوقع أن النتائج سوف تعزز الأغلبية البرلمانية للمحافظين. ومع ذلك أخفقت خططها، حيث خسر الحزب أغلبيته، مما أدى لسقوط بريطانيا في دائرة الغموض السياسي في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب جونسون تغريدة، ردا على التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ميل اليوم الأحد " تقرير تافه- إنني أدعم تيريزا ماي. دعونا نهتم بمهمتنا ".

وكانت الصحيفة، التي دعمت المحافظين في الانتخابات، قد انقلبت على رئيسة الوزراء منذ ذلك الحين.

ويذكر أن جونسون كان يستعد لتولى منصب رئيس الوزراء خلفا لديفيد كاميرون في يونيو الماضي، ولكنه انسحب من السابق بعد معركة محمومة داخل الحزب، ليمهد الطريق أمام ماي للفوز بالانتخابات.

 

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