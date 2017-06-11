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الكويت تؤكد حتمية حل الخلاف مع قطر خليجيا

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مصراوي Masrawy

الكويت تؤكد حتمية حل الخلاف مع قطر خليجيا

11:58 ص الأحد 11 يونيو 2017

الكويت تؤكد حتمية حل الخلاف مع قطر خليجيا

الكويت - (د ب أ):

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي حتمية حل الخلاف مع قطر "في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، فقد أعرب الوزير "عن تقدير دولة الكويت البالغ لكافة الدول التي أجمعت على دعم جهود دولة الكويت في هذا السياق"، مشددا على أن "دولة الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية".

وأشار إلى الزيارات التي قام بها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لكل من المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وقال إنه بحث خلالها "مع الأشقاء السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعي لاحتوائه".

وأعرب الشيخ صباح الخالد عن تطلعه بأن "يتحقق للمساعي الخيرة لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الوصول إلى توافق لتهدئة الموقف ومعالجة جذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية".

وأكد "استعداد الأشقاء في قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعي السامية تعزيزا للأمن والاستقرار".

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