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حبس ربة منزل ونجلتها 4 أيام بتهمة قتل ابنة زوجها بسبب "التبول اللا إرادي"

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مصراوي Masrawy

حبس ربة منزل ونجلتها 4 أيام بتهمة قتل ابنة زوجها بسبب "التبول اللا إرادي"

11:49 ص الأحد 11 يونيو 2017

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الأحد، حبس ربة منزل ونجلتها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتعدي بالضرب على ابنة زوجها حتى الموت بسبب "التبول اللاإرادي" في الساحل.

صرحت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغا من "قدري.إ"، يفيد بتلقيه اتصال تليفوني من زوجة والده تخبره بوفاة شقيقته "فايزة"، ربة منزل، إثر إصابتها بحالة تشنجات، فاصطحب أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليها تمهيدا لاستخراج شهادة وفاة، إلا أنه أفاد بوجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليها بمسكنها مسجاة على ظهرها على أريكة بغرفة النوم ترتدي جلباب منزلي وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعي بفروة الرأس من الخلف وكدمة باليد اليمني والوجه وآثار عض بالرقبة من الناحية اليسرى).

كشفت التحريات أن المجني عليها تقيم برفقة "ه.م"، ربة منزل، زوجة والدها، ونجلتها، وتشاجرا معها في وقت معاصر لوفاتها بسبب مرضها و"تبولها اللا إرادي"، فقاما بقتلها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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