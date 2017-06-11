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إطلاق نار وصرخات أنثى تكشف حيلة عصابة السرقة بالإكراه في الطالبية

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مصراوي Masrawy

إطلاق نار وصرخات أنثى تكشف حيلة عصابة السرقة بالإكراه في الطالبية

11:42 ص الأحد 11 يونيو 2017

إطلاق نار وصرخات أنثى تكشف حيلة عصابة السرقة بالإكراه في الطالبية

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على 3 أشخاص بينهم سيدة، كونوا عصابة لسرقة رواد المقاهي والملاهي الليلية بمنطقة الطالبية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بسماع صوت استغاثة أنثى وإطلاق أعيرة نارية من سيارى تاكسي بشارع المحولات.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أنه أثناء سير ضابط شرطة مستقلا سيارته بالشارع سالف الذكر، سمع استغاثة سيدة من داخل سيارة تاكسي تسير أمامه، وطلب من قائدها التوقف إلا أنه لم يمتثل فأطلق عيارين ناريين من سلاحه في الهواء، وتمكن من إيقافها، وضبط كل من، "محمد.ص"، 46 عاما، وربة منزل تُدعى "عزة"، 33 عاما، مضيفة بملهى ليلي، و"عمرو.ح"، 27 عاما، سائق، وبحوزته مطواة، وشخص رابع لاذ بالفرار.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد كامل، نائب مأمور قسم الطالبية، إلى اتفاق المضيفة والسائق والمتهم الهارب على سرقة الأول عقب تعرفها عليها داخل مقهى بمنطقة التعاون، وأثناء سيرهم استقل المتهم الهارب السيارة وهدد الأول بسلاح أبيض لسرقته، فاستغاثت المضيفة لإيهام المجني عليه بأنها ليست على علاقة بالمتهمين.

وتمكن النقيب أحمد صبري، معاون مباحث قسم الطالبية، من ضبط المتهم الهارب ويدعى "خضر.أ"، 38 عامًا، كهربائي، وأقر بارتكاب الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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