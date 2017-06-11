مورينيو يبعث برسالة لموراتا

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أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مكالمة هاتفية للمهاجم الإسباني ألفارو موراتا بأنه سيصبح لاعبًا مهمًا في صفوف مانشستر يونايتد في حال قرر مغادرة ريال مدريد وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ومل المهاجم الإسباني من الجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة أساسيًا فقط في حال قرر زيدان إراحة نجوم الفريق، ليخبر موراتا لاعبي ريال مدريد برغبته في الرحيل عن صفوف المرينجي.

ويرغب مورينيو بشدة في التعاقد مع موراتا ومنحه مسؤولية قيادة هجوم مانشستر يونايتد، حيث يرى المدرب البرتغالي أن المهاجم الإسباني تطور كثيرًا وبات بإمكانه قيادة خط هجوم فريق بحجم الشياطين الحمر.

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كما يرى مورينيو حاجة مانشستر يونايتد للاعب بجودة موراتا الموسم المقبل من أجل مساعدة الفريق في البحث عن لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 5 سنوات عن خزائن الفريق إلى جانب الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت "ماركا" إلى رغبة موراتا في الاستماع إلى أراء اللاعبين الإسبان في مانشستر يونايتد أولًا من ديفيد دي خيا وأندير هيريرا قبل البت في انتقاله لملعب أولد ترافورد الذي من المنتظر أن لا يقل عن 90 مليون يورو.