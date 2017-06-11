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«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف

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«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف «الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف

التحرير

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أصيبت طالبة بحالة انهيار عصبي أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء داخل إحدى لجان الثانوية العامة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

وتم نقل الطالبة "أية م."، إلى مستشفى الواسطى المركزي التي غادرتها عقب تقديم الإسعافات الأولية لها.

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وفي وقت سابق من صباح اليوم، زعمت صفحة الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج"، تسريب امتحان بوكليت الفيزياء، لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة. 

بدوره، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن "غلاف كراسة بوكليت الثانوية العامة المتداولة قبد بدء امتحان مادة الفيزياء بنحو ساعة "استرشادي"، نافيًا تسريب أي مادة حتى الآن من مواد امتحانات الثانوية العامة.

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التحرير

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