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قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها

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مصراوي Masrawy

قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها

11:40 ص الأحد 11 يونيو 2017

قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها

وزارة الداخلية القطرية

الدوحة – (أ ف ب):

تركت قطر لرعايا الدول التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، الحرية في البقاء على أراضيها، كما ورد في بيان لوزارة الداخلية القطرية نشر الأحد.

وقال البيان أن دولة قطر "لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على أثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر".

وقطعت والإمارات والبحرين ومصر الاثنين علاقاتها مع الدوحة على إثر تصريحات نُسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحقها بينها وقف الرحلات الجوية من الدوحة وإليها والطلب من رعايا قطر مغادرة الدول الخليجية الثلاث.

وتفيد أرقام رسمية أن القرار يشمل أكثر من 11 ألف شخص من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقالت وزارة الداخلية القطرية أن "لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناءً على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم".

هذا المحتوى من

AFP

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