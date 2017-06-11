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اعتقال 6 أشخاص بكردستان غربي إيراني "على صلة حتمية" بهجومي طهران

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مصراوي Masrawy

اعتقال 6 أشخاص بكردستان غربي إيراني "على صلة حتمية" بهجومي طهران

11:32 ص الأحد 11 يونيو 2017

اعتقال 6 أشخاص بكردستان

طهران - (د ب أ):

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عن رئيس عدلية كردستان غربي البلاد أنه "تم كشف واعتقال ستة أشخاص بالمحافظة على صلة حتمية" بالهجومين اللذين وقعا في العاصمة طهران الأسبوع الماضي.

ونقلت الوكالة عن علي أكبر كروسي القول إن "هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال حاليا، ولا يزال عدد آخر قيد الكشف والملاحقة وسيتم اعتقالهم قريبا".

وقال إن "رجال الدين وأهالي كردستان مستاؤون جدا من الحادث الإرهابي، ويتعاونون مع الأجهزة المعنية لكشف هؤلاء العملاء".

وأضاف كروسي أن "أجواء آمنة تسود محافظة كردستان بفضل جهود القوى الأمنية، ويتم رصد ومتابعة أي تحرك بالمحافظة".

وكان هجومان، نفذهما خمسة مسلحين، استهدفا الأسبوع الماضي مرقد المرشد الراحل للثورة الإيرانية آية الله الخميني ومجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في طهران، وأسفرا عن مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.

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