إيران أرسلت خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر
إيران أرسلت خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر
11:20 ص الأحد 11 يونيو 2017
إيران أرسلت خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر
طهران – (أ ف ب):
أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الإيرانية، أن طهران أرسلت خمس طائرات من المنتجات الغذائية إلى قطر بعد الحظر الذي فرض على هذه الدولة الخليجية الصغيرة من قبل السعودية والإمارات والبحرين.
وقال الناطق شاهرخ نوش آبادي لوكالة فرانس برس، "حتى الآن أرسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالى تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار إلى قطر"، موضحا أن "طائرة سادسة ستقلع اليوم" الأحد.
وأضاف "سنواصل عمليات الإرسال هذه طوال طلب قطر لذلك"، بدون أن يوضح ما اذا كانت هذه الشحنات مساعدات أو صفقة تجارية.
من جهة آخرى، قال محمد مهدي بنشري مدير مرفأ دير في جنوب إيران إن "350 طنا من المواد الغذائية تم تحميلها ايضا على ثلاث سفن صغيرة".
ويقع مرفأ دير في محافظة بوشهر الواقعة مقابل قطر تماما.
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