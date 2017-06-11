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"الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرس نشر إجابات "التاريخ"

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مصراوي Masrawy

"الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرس نشر إجابات "التاريخ"

11:25 ص الأحد 11 يونيو 2017

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاءً من امتحاني الفيزياء والتاريخ، اللذان يؤديهما طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الأحد.

وبدأت الصفحات، في نشر إجابات الأجزاء المنشورة من الامتخانين، قبل مرور ساعة على بدئهما.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتبعت مصدر خروج امتحان الفيزياء، مشيرًا إلى أن طالب بإحدى لجان محافظة المنصورة تمكن من تصوير أجزاء من ورقة الأسئلة وإرسالها إلى صفحات الغش، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف حجازي، خلال تصريحات صحفية، أنه جاري ضبط الطالب الذي صور أجزاء من امتحان التاريخ، وإرسالها إلى مواقع التواصل، مشيرًا إلى أنه تم ضبط مدرس، ينشر إجابات الأسئلة المتداولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأكد حجازي، أنه لم يتم تسريب امتحانات اليوم قبل بدء اللجان، وما يحدث يعد تداولًا للامتحان بعد بدئه، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتبع الحسابات المتعاملة مع صفحات الغش الالكتروني.

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