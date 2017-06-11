أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطاني ينفى ما تردد عن سعيه لتولي منصب رئيس الوزراء -
الكويت تؤكد حتمية حل الخلاف مع قطر خليجيا -
حبس ربة منزل ونجلتها 4 أيام بتهمة قتل ابنة زوجها بسبب "التبول اللا إرادي" -
إطلاق نار وصرخات أنثى تكشف حيلة عصابة السرقة بالإكراه في الطالبية -
مورينيو يبعث برسالة لموراتا -
«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف -
نجاح الموجي.. «الواد مزيكا» الذي تأخرت عليه الإسعاف فمات! -
قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها -
اعتقال 6 أشخاص بكردستان غربي إيراني "على صلة حتمية" بهجومي طهران -
إيران أرسلت خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات

11:12 ص الأحد 11 يونيو 2017

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، قرارًا وزارياً بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2017/2018.

وتضم اللجنة كل من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعدد من نواب رؤساء جامعات (القاهرة ـ الإسكندرية ـ أسيوط ـ طنطا ـ المنيا ـ قناة السويس)، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بالإضافة إلى أحد نواب التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة.

كما أصدر الدكتور عبد الغفار، قراراً وزارياً آخر بتشكيل المكتب التنفيذي للجنة، والذي يختص بالإعداد والتنفيذ والمتابعة المستمرة للأنشطة الطلابية، ويضم ممثلين عن وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والاتحاد الرياضي للجامعات، ومعهد إعداد القادة بحلوان، والكليات المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة.​

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، الأحد، أن القرار يأتي فى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمواهب الإبداعية لطلاب الجامعات والمعاهد والعمل على تنميتها ورعايتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم العالي: 300 ألف جنيه لكل جامعة تشارك في تطوير العشوائيات

    وزير التعليم العالي: 300 ألف جنيه لكل جامعة تشارك في تطوير العشوائيات

    أخبار
  • وزير التعليم العالي: إعداد قاعدة بيانات لتسجيل القدرات البشرية بالجامعات

    وزير التعليم العالي: إعداد قاعدة بيانات لتسجيل القدرات البشرية بالجامعات

    أخبار
  • مدير

    مدير "مستشفى 57357": 72 مليون جنيه حصيلة التبرعات في العام الحالي

    أخبار
  • بالصور- أطفال مستشفى 57357 يستقبلون وزير التعليم العالي بـ

    بالصور- أطفال مستشفى 57357 يستقبلون وزير التعليم العالي بـ"الورود"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

    بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاجأخبار

  • CBC تحذف مشهد يثير جدلا على مواقع التواصل في

    CBC تحذف مشهد يثير جدلا على مواقع التواصل في "لا تُطفئ الشمس"فنون

  • خالد علي ردًا على رسالة الباز لـ

    خالد علي ردًا على رسالة الباز لـ"النواب" بشأن "تيران صنافير": سبحانأخبار

  • الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديو

    الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديوأخبار

  • وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطر

    وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطرأخبار

  • مدير

    مدير "مستشفى 57357": 72 مليون جنيه حصيلة التبرعات في العام الحاليأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| سويلم عن وضع معتمرات صورته على ملابس الإحرام: «اعتذرت لهم في مكة»

فيديو| سويلم عن وضع معتمرات صورته على ملابس الإحرام: «اعتذرت لهم في مكة»

فيديو| سمير صبري يهاجم «لا تطفئ الشمس»: «تطاول على الرئيس»

فيديو| سمير صبري يهاجم «لا تطفئ الشمس»: «تطاول على الرئيس»

بالفيديو.. أشيمبونج: وعدت مرتضى منصور بتحقيق الانتصارات

بالفيديو.. أشيمبونج: وعدت مرتضى منصور بتحقيق الانتصارات

بالفيديو.. علي معلول: نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر

بالفيديو.. علي معلول: نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر