وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات
11:12 ص الأحد 11 يونيو 2017
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتب- محمد قاسم:
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، قرارًا وزارياً بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2017/2018.
وتضم اللجنة كل من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعدد من نواب رؤساء جامعات (القاهرة ـ الإسكندرية ـ أسيوط ـ طنطا ـ المنيا ـ قناة السويس)، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بالإضافة إلى أحد نواب التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة.
كما أصدر الدكتور عبد الغفار، قراراً وزارياً آخر بتشكيل المكتب التنفيذي للجنة، والذي يختص بالإعداد والتنفيذ والمتابعة المستمرة للأنشطة الطلابية، ويضم ممثلين عن وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والاتحاد الرياضي للجامعات، ومعهد إعداد القادة بحلوان، والكليات المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، الأحد، أن القرار يأتي فى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمواهب الإبداعية لطلاب الجامعات والمعاهد والعمل على تنميتها ورعايتها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير التعليم العالي: 300 ألف جنيه لكل جامعة تشارك في تطوير العشوائيات
-
وزير التعليم العالي: إعداد قاعدة بيانات لتسجيل القدرات البشرية بالجامعات
-
مدير "مستشفى 57357": 72 مليون جنيه حصيلة التبرعات في العام الحالي
-
بالصور- أطفال مستشفى 57357 يستقبلون وزير التعليم العالي بـ"الورود"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاجأخبار
-
CBC تحذف مشهد يثير جدلا على مواقع التواصل في "لا تُطفئ الشمس"فنون
-
خالد علي ردًا على رسالة الباز لـ"النواب" بشأن "تيران صنافير": سبحانأخبار
-
الإبراشي يعرض حادث دهس مواطن.. ويهاجم فريق إعداده على الهواء - فيديوأخبار
-
وزير الخارجية الألماني يحذر من حرب في الخليج بعد أزمة قطرأخبار
-
مدير "مستشفى 57357": 72 مليون جنيه حصيلة التبرعات في العام الحاليأخبار