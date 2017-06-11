وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات

كتب- محمد قاسم:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، قرارًا وزارياً بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2017/2018.

وتضم اللجنة كل من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعدد من نواب رؤساء جامعات (القاهرة ـ الإسكندرية ـ أسيوط ـ طنطا ـ المنيا ـ قناة السويس)، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، بالإضافة إلى أحد نواب التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة.

كما أصدر الدكتور عبد الغفار، قراراً وزارياً آخر بتشكيل المكتب التنفيذي للجنة، والذي يختص بالإعداد والتنفيذ والمتابعة المستمرة للأنشطة الطلابية، ويضم ممثلين عن وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والاتحاد الرياضي للجامعات، ومعهد إعداد القادة بحلوان، والكليات المتخصصة، وعدد من قيادات الوزارة.​

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، الأحد، أن القرار يأتي فى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمواهب الإبداعية لطلاب الجامعات والمعاهد والعمل على تنميتها ورعايتها.