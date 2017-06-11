المرور: ازدحام أعلى كوبري أكتوبر وعباس وطريق الأوتوستراد وصلاح سالم

كتب - فتحي سليمان:

شهدت محاور وميادين القاهرة الكبرى صباح اليوم الأحد، انسيابًا في حركة السير؛ بينما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على بعض الطرق نتج عنها ازدحام وتباطؤ في حركة السير وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات ورصد أي معوقات مرورية وذلك أثناء فترة الذروة الصباحية.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين بسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى هيئة البريد، وانتقل على الفور رجال المرور إلى مكان الحادث.

وناشدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، وتوجه السيارات لطرق بديلة كنفق ومحور الأزهر؛ لحين تصفية الكثافات المرورية المتواجدة بهما، بينما تسبب تعطل سيارة تابعة لمحافظة القاهرة؛ أعلى كوبري الملك خالد؛ في ظهور كثافات مرورية مرتفعة بطريق الأوتوستراد.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الأوتوستراد برصدها كثافات مرورية بسبب تعطل سيارة، وأمر مدير مرور القاهرة، بانتقال الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث.

كما أصيب شخص في حادث تصادم سيارتين بمحور صلاح سالم؛ مما أدى لظهور كثافات مرورية مرتفعة بمحور صلاح سالم وتقاطع المقطم، وجاري التعامل مع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور صلاح سالم؛ بوقوع حادث مروري.

وظهرت في الجيزة؛ كثافات مرتفعة في شارع النيل السياحي وشارع وكوبري عباس وكوبري الجيزة المعدني.