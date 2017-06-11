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ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في الدقهلية

11:02 ص الأحد 11 يونيو 2017

ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

تمكن ضباط مباحث بمحافظة الدقهلية، من ضبط 4.403 طن من اللحوم والدواجن المجمدة منتهية الصلاحية داخل مزرعة دواجن مهجورة بعد قيام ربة منزل بجمعها وطرحها في الأسواق بأسماء علامات تجارية وهمية.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد باهي حامد زقزوق، مدير مباحث التموين، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن قيام "منى.ر.م" - 29 عامًا، ربة منزل، ومقيمة قرية "جديدة الهالة" التابعة لمركز المنصورة، بإدارة مزرعة دواجن مهجورة بزمام القرية وتقوم بإستخدامها في تجهيز وتخزين اللحوم والدواجن المجمدة "منتهية الصلاحية" واستخدام علامات تجارية وهمية منسوب صدورها لبعض المحافظات.

وجرى تشكيل حملة مكبرة من ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات؛ وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها 4.403 طن لحوم ودواجن مجمدة "منتهية الصلاحية" وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وماكينة تغليف.

بالكشف جنائياً عن المتهمة تبين سابقة إتهامها في قضيتي غش تجاري، ومطلوب ضبطها وإحضارها في القضية رقم 16/2017 إداري عسكري مركز المنصورة غش تجاري.

بمواجهة المتهمة، اعترفت بقيامها بجلب اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وتعبئتها بأسماء وهمية وطرحها في الأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة؛ وتحرر المحضر رقم 10676/2017 جنح مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.​

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