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البرلمان الإيراني يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الأمنية

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مصراوي Masrawy

البرلمان الإيراني يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الأمنية

10:59 ص الأحد 11 يونيو 2017

البرلمان الإيراني يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الأمنية

طهران - (د ب أ):

عقد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران اجتماعا اليوم الأحد خلف الأبواب المغلقة لمناقشة الأوضاع الأمنية بالبلاد، وذلك بعد الهجومين اللذين وقعا الأسبوع الماضي في طهران.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فإن الاجتماع عقد بحضور وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ووزير الأمن محمود علوي ومساعد قائد الحرس الثوري العميد حسن سلامي.

ونقلت الوكالة عن نائب برلماني أن وزيري الداخلية والأمن ومساعد قائد الحرس الثوري أكدوا خلال الاجتماع على "ضرورة ترتيب الأوضاع الأمنية الداخلية وفق التطورات والأحداث الجديدة".

وخلال الاجتماع، قدم المسؤولون الثلاثة تقريرا عن الخطوات التي تم إنجازها منذ الهجومين، والتي تتعلق بتحديد هويات منفذي الهجوم واعتقال من قاموا بدعم الإرهابيين.

وكان هجومان استهدفا الأسبوع الماضي مرقد المرشد الراحل للثورة الإيرانية آية الله الخميني ومجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في طهران، وأسفرا عن مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.

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