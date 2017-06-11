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السفارة الأمريكية تّحذّر رعاياها من السفر للسعودية لدواعٍ أمنية

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مصراوي Masrawy

السفارة الأمريكية تّحذّر رعاياها من السفر للسعودية لدواعٍ أمنية

10:45 ص الأحد 11 يونيو 2017

السفارة الأمريكية تّحذّر رعاياها من السفر للسعودية لدواعٍ أمنية

السفارة الأمريكية بالسعودية

كتبت- رنا أسامة:

نشرت السفارة الأمريكية في تحذيرًا أمنيًا لكافة رعاياها، من خطر وقوع عمليات إرهابية في المملكة خلال الفترة المقبلة.

ووجّهت السفارة، في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، رعاياها بتوخّي الحذر عند الذهاب إلى أي مكان، مع تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية موجّهة أو مستوحاه من داعش أو تنظيم القاعدة، في جميع أنحاء المملكة، مُشيرة إلى احتمالية وقوع هجمات في أي منطقة في البلد.

وتابعت السفارة الأمريكية قائلة إن "المتطرفين استهدفوا في الماضي قوات الأمن السعودية، وعددَا من الأماكن العامة، لذلك فإن الهجمات الإرهابية واردة الحدوث في أي مكان".

وأوصت رعاياها الأمريكيبن بالنظر بعناية في مخاطر السفر إلى السعودية والحدّ من السفر غير الضروري للمملكة. وقالت "كن مستعدا لإلغاء أو تأجيل أي رحلة لأمنك الشخصي".

وكانت وكالة "رويترز" قد أوردت أنها اطلعت على تسجيل مُصوّر، الجمعة، يظهر فيه 5 رجال ملثمين يهددون بشنّ هجمات داخل المملكة باسم تنظيم داعش.

ونقلت رويترز عن وكالة "أعماق" الذراع الإعلامي لداعش، أن التنظيم هدّد بشن هجمات في السعودية بعد أن أعلن مسؤوليته عن الهجوم المزدوج الذي ضرب العاصمة الإيرانية طهران، وأودى بحياة 17 شخصًا على الأقل.

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مصراوي Masrawy

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