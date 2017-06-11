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إيطاليا تحصل على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب

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إيطاليا تحصل على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب إيطاليا تحصل على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب

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ظفر الإيطالي بالميدالية البرونزية في مونديال الشباب تحت 20 سنة المقام حاليًا في كوريا الجنوبية وذلك بعد التغلب على منتخب الأوروجواي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي حسمها شباب الأزوري لصالحهم بنتيجة 4-1.

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وحقق المنتخب الإيطالي بالتالي أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته ببطولات العالم للشباب وذلك بعدما اكتفى بالوصول إلى ربع النهائي 3 مرات من قبل، بينما أنهت أوروجواي في المركز الرابع للمرة الثالثة في تاريخها.

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