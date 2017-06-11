غانا تسعى لاستعادة المجد.. والجزائر للثأر من توجو

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تستضيف الملاعب الإفريقية، اليوم الأحد، باقي مباريات الجولة الأولى، من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2019، حيث يستضيف منتخب غانا نظيره إثيوبيا، فيما تحل توجو ضيفا ثقيلا على الجزائر، في أبرز مباريات اليوم.

في المباراة الأولى يسعى مدرب غانا العائد كويسي أبياه لقيادة البلاك ستارز لمجد الإنتصارات مرة أخرى على حساب إثيوبيا والتي تسعى لمفاجئة غانا ومحاولة إقتناص ثلاث نقاط هامة في مشوارها الإفريقي.

أبياه الذي يعود للفريق الذي قاده لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية في 2013 بدا وكأنه أشعل حماس البطل الأسبق، وستكون الطريقة الوحيدة لمكافأة البلاد هي تحويل الدعم إلى فوز.



بعكس مدرب إثيوبيا المعين حديثاً أشينافي بيكيلي والذي استدعى لاعبين محترفين فقط إلى رحلة كوماسي، يعتمد أبياه على عدد كبير من المحترفين بالخارج.

وحتى الآن يتصدر منتخب سيراليون ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه أمس السبت، على نظيره كينيا بهدفين مقابل هدف، لذلك سيحاول المنتخب الغاني فرض سيطرته والظفر بالصدارة أمام إثيوبيا.

وفي مباراة أخرى يبحث المنتخب الجزائري تحت قيادة الإسباني لوكاس ألكاراز عن انطلاقة قوية أمام منتخب توجو، على ملعب مصطفى تشاكر في الجزائر، ضمن الجولة الأولى من التصفيات.



ويراهن منتخب المحاربين على التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة، لاسيما وأن حظوظ التأهل إلى مونديال روسيا 2018، تبدو ضعيفة.

فيما أبدى الفرنسي المخضرم كلود لوروا، مدرب منتخب توجو، تخوفه من هجوم المنتخب الجزائري، الذي يضم لاعبين مميزين مثل ياسين براهيمي، ورياض محرز.

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وقال لوروا، في تصريحات صحفية سابقة: "منتخب الجزائر يملك العديد من اللاعبين الموهوبين خاصة في الهجوم الذي يضم براهيمي، ومحرز، وإسلام سليماني، ورياض بودبوز، وسفيان فيجولي".

وتابع "سنعمل على تحصين المنطقة الخلفية للوقوف أمام الهجوم الجزائري، لاسيما وأن منتخبنا لا يزال في طور التكوين".

وتعتبر المقابلة بين الجزائر وتوجو هي الـ 22، بين المنتخبين، حيث عادت الغلبة للمحاربين في 19 مقابلة مع تسجيل تعادلين وخسارة واحدة.

جدير بالذكر آخر مواجهة بين المنتخبين كانت في الجولة الثانية للدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2013 بجنوب إفريقيا، وحينها قضى أديبايور وزملاؤه على حلم المرور إلى الدور الثاني، وتغلبوا على محاربي الصحراء بثنائية نظيفة، وبالتالي فإن مباراة اليوم تحمل طابعا ثأريا بالنسبة للخضر.

مباريات اليوم:-