إيطاليا تأمل في تحقيق رقم قياسي جديد.. وإسبانيا لمواصلة الصدارة

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تستضيف الملاعب الأوروبية، اليوم الأحد، مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، روسيا 2018، حيث يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره المقدوني، فيما تحل ليشتنشتاين ضيفا خفيفا على إيطاليا، في أبرز مواجهات اليوم.

في المباراة الأولى يأمل المنتخب الإسباني تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيجي، في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره المقدوني، ليحلق في صدارة المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم أيضًا إيطاليا وليشتنشتاين.

ويتصدر الماتادور ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يأتي خلفه مباشرةً منتخب الأزوري برصيد 13 نقطة أيضًا وبفارق الأهداف، فيما يأتي إسرائيل في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ثم ألبانيا برصيد 6 نقاط، ومقدونيا 3 نقاط، وأخيرًا ليشتنشتاين بدون نقاط.

ويتطلع لوبيتيجي إلى قيادة الفريق للفوز على المنتخب المقدوني، والحفاظ على موقعه في صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية، كما يرغب في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة العاشرة، منذ توليه مسؤولية الفريق بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية «يورو 2016» بفرنسا.

ومنذ توليه تدريب الفريق، قاد لوبيتيجي المنتخب الإسباني إلى 6 انتصارات 3 تعادلات، كان أحدثها التعادل وديًا مع المنتخب الكولومبي، في مباراة غاب فيها عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الماتادور الإسباني.

وقد تشهد المباراة مشاركة كل من سيرجيو راموس وإيسكو وداني كارفاخال، ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، بعد فوزهم مؤخرًا مع فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأكد لوبيتيجي خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "أنتظرها مباراة عنيفة وقوية، وستتطلب منا بذل أقصى جهد. المنافس سيرغب في استخدام أسلحته وهو أمر منطقي وكذلك نحن، التركيز منصب على تقديم مباراة قوية، وهو ما سيجبرنا عليه المنافس".

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ويؤمن المدرب الإسباني أن المنتخب المقدوني سيظهر بوجه مغاير عن الذي ظهر عليه في مباراة الذهاب في إسبانيا وانتهت بخسارته برباعية نظيفة.

وقال في هذا الصدد: "ننتظر مباراة مختلفة عن تلك التي كانت في غرناطة، إنه فريق يعرف كيف يشكل خطورة وكيف يهاجم، وسيحاول الظهور بأفضل شكل ممكن".

وفي مباراة أخرى من نفس المجموعة يلعب المنتخب الإيطالي مع نظيره ليشتنشتاين، في مباراة سهلة نسبيًا للأزوري، والتي يستضيفها ملعب الفريولي معقل فريق أودينيزي.

وتبدو مهمة المنتخب الإيطالى فى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم فى آخر 55 مباراة ضمن التصفيات "سهلة"، لاسيما أنه سيواجه منتخبًا متواضع المستوى، فشل فى حصد أى نقطة منذ بداية التصفيات وسجل هدفاً وحيداً واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

وينص نظام التصفيات على صعود المنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى مباشرة الى نهائيات كأس العالم، أما أفضل 8 منتخبات حصلت على المركز الثانى من المجموعات التسع، فإنها تتأهل للملحق الأوروبي.

مباريات اليوم:-