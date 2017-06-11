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إنجلترا وفنزويلا يبحثان عن اللقب العالمي الأول في نهائي مونديال الشباب

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إنجلترا وفنزويلا يبحثان عن اللقب العالمي الأول في نهائي مونديال الشباب إنجلترا وفنزويلا يبحثان عن اللقب العالمي الأول في نهائي مونديال الشباب

التحرير

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يتواجه الإنجليزي اليوم مع نظيره الفنزويلي في نهائي كأس العالم للشباب المقام في كوريا الجنوبية وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا، حيث يبحث المنتخبان عن أول ألقابهما في تاريخ مشاركتهما بالبطولة.

ولم يشارك المنتخب الفنزويلي في كأس العالم للشباب سوى مرة واحدة فقط وذلك في نسخة عام 2009 ووصل الفريق حينها إلى دور الـ16، بينما شارك المنتخب الإنجليزي في مونديال الشباب في 10 مناسبات سابقة وحقق أفضل إنجاز بالجصول على الميدالية البرونزية في بطولة أستراليا عام 1993.

واستحقت فنزويلا الوصول إلى المباراة النهائية بعد العمل الكبير المبذول على مدار عامين ونصف وخوض ما لا يقل عن 37 مباراة ودية للتحضير للمونديال، وبالفعل ونجحت في الفوز بجميع مبارياتها بالبطولة كما تمتلك أقوى خط هجوم برصيد 14 هدفًا وأكثر محاولات على المرمى بـ110 محاولة.

وسيعول المنتخب الإنجليزي في مباراة اليوم كثيرًا على عنصر اللياقة البدنية حيث تمكن الأسود الثلاثة من حسم جميع مبارياتهم في الأدوار الإقصائية في الوقت الأصلي، بينما خاضت فنزويلا الوقت الإضافي في جميع المباريات.

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وبشكل عام تمتلك قارة أمريكا الجنوبية 11 لقبًا في البطولة بواقع 6 ألقاب للأرجنتين و5 ألقاب للبرازيل، كما حلت أيضا منتخبات أمريكا الجنوبية في مركز الوصافة 7 مرات بواقع 4 مرات للبرازيل ومرتين للأوروجواي ومرة وحيدة للأرجنتين.

أما القارة الأوروبية فقد حصلت على اللقب 8 مرات بواقع مرتين للبرتغال ومثلهما لصربيا مقابل لقب وحيد لكل من فرنسا وألمانيا الغربية سابقًا والاتحاد السوفيتي سابقًا وإسبانيا، وحلت المنتخبات الأوروبية في مركز الوصافة 6 مرات بواقع مرتين لإسبانيا ومرة لكل من التشيك وألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي والبرتغال.

وبالنظر إلى الأرقام الفردية، نجد أن دومينيك سولانكي لاعب إنجلترا وسيرجيو كوردوفا لاعب فنزويلا يمتلكان في رصيدهما 4 أهداف ويأملان في تسجيل المزيد من الأهداف في النهائي اليوم للظفر بالحذاء الذهبي للبطولة حيث يتصدر حاليا لاعب المنتخب الإيطالي ريكاردو أورسوليني القائمة برصيد 5 أهداف.

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التحرير

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