«الفراعنة» في ضيافة «نسور قرطاج» بمستهل تصفيات أمم إفريقيا 2019

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يستهل المنتخب الوطني مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في الكاميرون بمواجهة نظيره التونسي اليوم في تمام الساعة 12 صباحًا على ملعب رادس بقيادة الحكم المغربي بوشعيب الأحرش.

ووقع المنتخبان في المجموعة العاشرة إلى جانب سوازيلاند والنيجر واللذان تعادلا أمس سلبيًا، ويتأهل متصدر المجموعات الـ12 مباشرة إلى النهائيات إلى جانب أفضل 3 منتخبات ستحتل المركز الثاني إضافة إلى البلد المضيف الكاميرون.

ونجح الفراعنة في الوصول إلى المباراة النهائية في النسخة الماضية التي أقيمت في مطلع هذا العام في الجابون حيث خسرت مصر أمام الكاميرون بنتيجة 2-1، بينما ودع نسور قرطاج البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة بثنائية نظيفة من بوركينا فاسو.

وتواجه المنتخبان في 33 مباراة سابقة انتهت 12 منهم لصالح المنتخب الوطني مقابل 13 انتصار لتونس بينما حسم التعادل نتيجة 8 مباريات، واصطدم المنتخبان ببعضهما البعض في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2015 ونجحت تونس في الفوز على ملعب الدفاع الجوي بهدف نظيف والفوز في الإياب أيضًا بنتيجة 2-1.

كما تواجه المنتخبات أيضا في التصفيات المؤهلة لكان 1992 وحينها تعادلا ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-2، كما تواجها في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 1984 وفاز المنتخب الوطني على ملعبه بهدف نظيف وتعادل سلبيًا في تونس.

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وأتت أول مواجهة بين المنتخبين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان 1978 وتعادل الفريقين في مصر 2-2 وفازت تونس على ملعبها بنتيجة 3-2 (طالع التشكيل المتوقع للمباراة).

وعلى مستوى البطولة الإفريقية نفسها فازت تونس على مصر في ربع نهائي بطولة عام 2000 بهدف نظيف وفاز المنتخب الوطني بنفس النتيجة في البطولة التالية في دور المجموعات، وفاز الفراعة بأخر مواجهة بهدف نظيف وديًا وذلك في شهر يناير الماضي على ملعب القاهرة استعدادًا للمشاركة في بطولة الجابون الأخيرة (طالع تفاصيل الاجتماع الفني للمباراة).

وعلى مستوى التصفيات، خاض الفراعنة 97 مباراة سابقة حقق المنتخب الوطني خلالها الفوز في 55 مباراة والتعادل في 26 وتعرض للخسارة في 16 مباراة وسجل 186 هدفا واستقبلت شباكه 78 هدفا.

ونجحت مصر في الوصول إلى بطولة الأمم الإفريقية 22 مرة وأحرزت اللقب 7 مرات أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، ومن جانبها شاركت تونس في الكان 18 مرة وأحرزت اللقب مرة وحيدة على أرضها عام 2004.