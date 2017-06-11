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مصادر بالتعليم: عينة اللغة الإنجليزية تقترب من نسبة نجاح 80%

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مصادر بالتعليم: عينة اللغة الإنجليزية تقترب من نسبة نجاح 80% مصادر بالتعليم: عينة اللغة الإنجليزية تقترب من نسبة نجاح 80%

التحرير

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قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم: إن "النتيجة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية جيدة حيث تقترب من نسبة نجاح 80%".

وأشارت المصادر إلى أن معظم الطلاب أجابوا على سؤال الأعين الذي مثّل لهم صعوبة بإجابة (10)، ولكن وزارة التربية والتعليم قررت احتساب إجابة (10 أو 20) صحيحة على أن يأخذ كل طلاب الثانوية النصف درجة كاملة.

وكان قد وجّه الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام اﻻمتحان بسرعة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية التي أدى طلاب الثانوية العامة اﻻمتحان بها اليوم الخميس الموافق 8/6/2017

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يأتي ذلك في ضوء نتيجة ردود أفعال واستطلاع رأي الطلاب حول اﻻمتحان.

وأوضح حجازى أنه سيتم اتخاذ اللازم لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب بما يتوافق مع مواصفات الورقة اﻻمتحانية،  وفى ضوء مؤشرات نتيجة تقدير العينة العشوائية أوراق إجابات اﻻمتحان.

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