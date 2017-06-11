حجازي: أجهزة الأمن نجحت في اختراق صفحات الغش على «الواتس آب»

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كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن أجهزة الأمن نجحت في اختراق صفحات الغش على موقع الواتس آب؛ وتوصلت إلى بعض الأشخاص الذين يروجون امتحانات مزيفة على أنها تخص امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هناك رقابة لحظية لوسائل التواصل الاجتماعي، التي صممت لإشراك طلاب الثانوية فيها بمقابل مادي.

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وأوضح "حجازي" أن هذه "الجروبات" تقبل الطلاب مقابل كروت شحن بقيمة 500 أو 1000 جنيه، وتزعم أنها سوف تسرب الامتحانات لكنها فشلت، وتقوم حاليًا بالاعتماد على الورق، الذي يتم تصويره من البوكليت من خلال أحد الطلاب داخل اللجنة وإرساله للجروب ليقوم بحله، وإيهام الطلاب أن صاحب الجروب نجح في الوصول إلى الامتحان، لكن هناك أفراد من غرفة عمليات الوزارة موجودة داخل هذه الجروبات وفور نشر أي ورقة امتحانية نتوصل إلى صاحبها في دقائق معدودة.