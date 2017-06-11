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«الفيزياء» تصيب طالبة ثانوي بانهيار عصبي في بني سويف
-
الأحد 11 يونيو 2017 11:53 صباحاً
نجاح الموجي.. «الواد مزيكا» الذي تأخرت عليه الإسعاف فمات!
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الأحد 11 يونيو 2017 11:53 صباحاً
قطر تترك لمواطني الدول التي قطعت علاقاتها معها حرية البقاء على أراضيها
-
الأحد 11 يونيو 2017 11:42 صباحاً
اعتقال 6 أشخاص بكردستان غربي إيراني "على صلة حتمية" بهجومي طهران
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الأحد 11 يونيو 2017 11:42 صباحاً
إيران أرسلت خمس طائرات تنقل مواد غذائية إلى قطر
-
الأحد 11 يونيو 2017 11:42 صباحاً
"الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرس نشر إجابات "التاريخ"
-
الأحد 11 يونيو 2017 11:42 صباحاً
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات
-
الأحد 11 يونيو 2017 11:24 صباحاً
المرور: ازدحام أعلى كوبري أكتوبر وعباس وطريق الأوتوستراد وصلاح سالم
-
الأحد 11 يونيو 2017 11:24 صباحاً
ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في الدقهلية
-
الأحد 11 يونيو 2017 11:24 صباحاً
البرلمان الإيراني يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع الأمنية
-
الأحد 11 يونيو 2017 11:12 صباحاً
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8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم
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الأحد 11 يونيو 2017 09:45 صباحاً
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