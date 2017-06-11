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إغلاق اللجان وبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة في الشرقية

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إغلاق اللجان وبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة في الشرقية إغلاق اللجان وبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة في الشرقية

مصراوي Masrawy

إغلاق اللجان وبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة في الشرقية

09:23 ص الأحد 11 يونيو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

أغلقت، منذ قليل، مختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، استعدادًا لامتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ، ضمن اليوم الرابع لامتحانات المرحلة الثانوية العامة.

وبدأت، الأحد الماضي، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تستمر حتى يوم السبت 24 يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

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مصراوي Masrawy

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