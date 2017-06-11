رئيس الثانوية: لم يحدث تسريب لامتحاني الفيزياء والتاريخ

كتبت - ياسمين محمد:

أكد الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لم يحدث أي تسريب لامتحانات اليوم، مشيرًا إلى أن امتحاني الفيزياء والتاريخ، الذين تداولتهما صفحات الغش الإلكتروني، قبل ساعات، لا علاقة لهم بالامتحانات الحقيقية.

وأكد حجازي أنه لن يحدث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة، وأن كل ما يحدث هي محاولات بعض الطلاب الغش الإلكتروني بعد بدء اللجان، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وأهاب رئيس الامتحانات بطلاب الثانوية العامة، عدم الانسياق وراء ما تنشره صفحات الغش الإلكتروني بقصد البلبلة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلوم، امتحان الفيزياء، اليوم الأحد، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني نماذج امتحانية زعمت أنها خاصة بامتحاني التاريخ والفيزياء، مستعينين بغلاف النماذج الاسترشادية، لإيهام الطلاب

بأنها الامتحانات الحقيقية.